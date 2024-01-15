هاديسا تكشف عن مسلسلها المفضل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة التركية هاديسا عن المسلسل التركي الذي تفضله وهو "شراب التوت" الذي فعلا يتصدر بنسب المشاهدة ويتفوق على كل الأعمال التركية التي تعرض.



على صعيد آخر كانت قد احتفلت هاديسا بعيد ميلادها موثقة الأمر من خلال عدد من الصور نشرتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وظهرت هاديسا في الصور وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة وجاء قالب الحلوى المخصص للمناسبة مؤلفاً من عدة طبقات واختارت له اللون الوردي ربما لأنه الترند بما أن فيلم باربي فرض هذا اللون بكثرة في أغلب المناسبات.