بطريقة رومانسية.. سارة نخلة تعلن خطوبتها من شاب "مجهول"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة السورية سارة نخلة، خطوبتها بطريقة رومانسية، وذلك عبر تصوير فيديو كليب يجمعها بخطيبها المجهول.



وشاركت سارة متابعيها الفيديو كليب الذي ظهرت فيه برفقة خطيبها، بلقطات عاطفية على متن مركب كبير، ثم يتطور ليعرض عليها الأخير خاتم الخطوبة في جزيرة خاصة، وسط أجواء رومانسية.

وأرفقت سارة مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "أنا قلت نعم".

واللافت في الفيديو أن سارة حرصت على عدم إظهار وجه خطيبها، كما أنها لم تذكر اسمه في التعليقات.

وانهالت التعليقات على سارة، التي تضمنت التهاني والتبريكات لها ولخطيبها بهذه المناسبة السعيدة، وتمنوا لها الحياة السعيدة معه.

يذكر أن سارة كانت متزوجة سابقاً من الممثل المصري أحمد عبد الله، وكانت قد أعلنت طلاقها منه في أكتوبر 2018، بعدما تقدمت بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، ولم تكشف عن السبب، إلا أنها أشارت في تعليقاتها على أسئلة متابعيها إلى معاناتها في تجربة زواجها، وأكدت أنها لن تتزوج مرة أخرى قائلة: اتعلمت الأدب ومش حتجوز تاني!!

