بالصورة- بيومي فؤاد يتعرض لأزمة صحية وينقل إلى المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - أعلن محمد بيومي، نجل الممثل المصري بيومي فؤاد، عن تعرضهما لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى نقلهما للمستشفى.

ونشر محمد بيومي صورة له ولوالده على جهاز الأوكسجين داخل أحد المستشفيات.

وتفاعل عدد كبير من محبي الممثل المصري مع الصورة، وعلقوا عليها متمنين لبيومي فؤاد ونجله الشفاء العاجل.

وعلى الصعيد الفني، يشارك بيومي في أكثر من فيلم، من بينها: "الحريفة"، و"الإسكندراني" مع الممثل المصري أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى فيلم "أنا وابن خالتي" مع الممثل المصري أشرف عبد الباقي، ومن إخراج أحمد صالح.

ويستعد بيومي لطرح فيلم "أصل الحكاية" في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، والذي يؤدي بطولته مجموعة كبيرة من الممثلين.



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