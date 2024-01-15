ملك جمال لبنان لعام 2023 يحظى بلقب جمالي عالمي.. شـ اهدوا

ميرنا وليد - بيروت - فاز ملك جمال لبنان لعام 2023 سيف الوليد حرب بلقب Mister Grand International الذي أقيم ليلة أمس في إسبانيا.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة تتويج ملك جمال لبنان السابق باللقب، كما ظهر في فيديو آخر وهو يرفع العلم اللبناني على المسرح.

وأشاد البعض بفوز الوليد وجماله، حيث قالت أحدهم: "قمر 14 اكيد رح يفوز".

وقد نظّم السيد نضال بشراوي مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024، التي ستعرض على شاشة "MTV"، وذلك بحضور النجمة اللبنانية هيفا وهبي والنجمة التركية ديلان تالتسس، إبنة النجم التركي إبراهيم تاتليتس، والممثل بديع أبو شقرا، والوزير السابق إيلي ماروني، وخبير التجميل سامر بريطع.

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