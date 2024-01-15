بعد نجاح الأول.. أصالة تشوق جمهورها للجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة اصالة عن الجزء الثاني من ألبوم “لحقت نفسي”، التي طرحته خلال العام الماضي، وحقق نجاح جماهيري كبير بجانب ملايين المشاهدات عبر يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى.

الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي

طرحت أصالة الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي في أكتوبر من العام الماضي، وتوالى بعده عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت فيه بعض أغانيه التي لاقت ردود فعل إيجابية وتفاعل مميز مع أدائها الطربي.

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي أصالة

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 6 أغاني، “ ؤجل مثالي، مانجا، فوق، مارس إبريل، لما بنتجاهل، الأخبار الحلوة”، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لاءمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت أحدث الأغاني التي طرحتها أصالة “التاج”، التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها :"حسن يبرج بالعمى ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

تاج لبس للحسن تاج يروي المفاتن من ظمأ ما تحت تاجه الا السمو ولا فوق تاجه الا السما حسن يبرج بالعمى

ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

غالي ولو شبّهت به وجه الشبه به اغرما يا اعز من يوطى الثرا والنجم على اقدامه ارتمى

مملكتي انت ومالكي لك الولاء والانتماء كل عين ودها بك عسى من قبل ما تلمحك العمى