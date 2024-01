فوز فيلم بنات ألفة في مهرجان بالم سبرينج السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - حصل فيلم "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية على جائزة لجنة التحكيم في النسخة 35 لمهرجان بالم سبرينج السينمائي ، الذي انطلق في الرابع من يناير الماضي وتختتم فعالياته مساء غد الاثنين.

جوائز فيلم بنات ألفة

وينافس الفيلم الذي قدمته تونس للمنافسة على الأوسكار، ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، رفقة الفيلم المغربي "كذب أبيض" في النسخة السادسة والتسعين لجوائز الأوسكار، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في 23 يناير، بينما يقام حفل توزيع الجوائز في 10 مارس المقبل.

فيلم بنات ألف

قائمة جوائز مهرجان بالم سبرينج السينمائي 2024

وكان قد حاز فيلم "The Echo" على جائزة أفضل فيلم وثائقي، في حين حصل فيلم The Animal Kingdom على جائزة New Voices New Visions، التي تكرم وجهات النظر الفريدة للمخرجين أصحاب التجارب الأولى أو الثانية.

وحصل فيلمPower Alley على الجائزة الأيبيرية الأمريكية لأفضل فيلم من أمريكا اللاتينية أو إسبانيا أو البرتغال.

أما جائزة لجنة التحكيم المحلية، التي تُمنح لفيلم يعزز التفاهم بين الناس، فقد ذهبت إلى فيلم Wonderland أو "بلاد العجائب"، فيما حصل فيلم "Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person" على جائزة السينما الشابة التي تختارها لجنة تحكيم الشباب في المهرجان، كما حصل فيلم "Green Border" أو "الحدود الخضراء" على جائزة موزايك لجسر الحدود عن فيلم يقرب الناس من بعضهم البعض.

وحصل فيلم The Zone of Interest على جائزة أفضل سيناريو دولي، وحصلت الفنانة الألمانية ليوني بينيش على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "The Teacher’s Lounger"، بينما حاز على جائزة أفضل ممثل في فيلم دولي الفنان الدنماركي مادس ميكلسن عن دوره في فيلم "The Promised Land".