إيناس مكي: والدي جزائري ووالدتي مصرية وعلاقتي بشقيقي أحمد مكي رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة إيناس مكي إنها من أب جزائري وأم مصرية، وأنها عاشت حياتها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وهذا ما جعلها "متعددة الثقافات".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة ببرنامج "واحد من الناس"، أن أسرتها مكونة من خمس أفراد، وهي أول من امتهن مجال الفن ومن بعدها أشقائها أحمد مكي وطارق مكي مهندس ديكور.

وتابعت إيناس مكي: "أخي الأكبر وأختي متخصصين وحاصلين على الدكتوراه في المجال العلمي".

وتابعت: "علاقتي بوالدي رحمة الله عليه كانت رائعة وهو أحد المؤسسين لوزارة الإعلام، ووالدتي مصرية من أصل تركي ونحن أسرة على تواصل ومودة ودائما ما نتجمع".

وعن علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي أجابت علاقة رائعة، وأتعجب من كثرة السؤال لماذا لا تتعاوني مع أحمد مكي فنيا وقلة الأعمال المشتركة بينكما.

واستكملت: "أنا أخدت قرار بعدم الرد علي أي سؤال يخص الميجا ستار أحمد مكي وهو من يرد عليها وأنا أرد علي الأسئلة الخاصة بي فقط"، مشيرة إلى أنهما تعاونا مرة واحدة فقط في فيلم الحاسة السابعة".