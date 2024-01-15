الدولار السبب.. تفاصيل نصيحة تلقاها سمير غانم من عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"التفكير في استثمار إرتفاع قيمة الدولار"، كان محور حديث دار بين الفنان الراحل سمير غانم، والفنان عادل إمام، في بداية مشوارهم الفني، وذلك في ضوء نصيحة من "عادل"

الفنان الراحل سمير غانم، الذي يحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاده، إذ ولد يوم 15 يناير عام 1937، كشف تفاصيل حديثه مع الفنان عادل إمام، من خلال حوار أجراه مع الناقد الفني طارق الشناوي، بمناسبة تكريم "سمير" في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال الفنان الراحل سمير غانم: "عادل انطلق في مساحات بعيدة، بالإضافة إلى أنه كان يمتاز بذكاء رهيب، حتى في الإقتصاد، أتذكر أنه مرة قال لي (كل قرش معاك حوله لدولار)، تخيل هذا الكلام منذ خمسين عاما، فكيف تكون عقلية الإنسان الذي يفكر بهذه الطريقة، ومن وقتها وحول كله لدولار، هو ده العقل".

وردا على سؤال الشناوي، هل أخذت بالنصيحة؟ ، أجاب الراحل الفنان سمير غانم: "أبدأ ولا الهوا، عادل هو اللي حول، أنا ماأخدتش الحكاية بجد".

يذكر أن الفنان الراحل سمير غانم، ظهر كضيف شرف في مسلسل عوالم خفية" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام عام 2018، وذلك بعد 33 عامًا، من مشاركتهما في فيلم "رمضان فوق البركان" عام 1985 .

وقدم سمير وعادل، 7 أفلام سويا هي: "جواز على الهوا"، "أزواج طائشون"، "أذكياء لكن أغبياء"، "جنس ناعم"، و"مغامرون حول العالم"، "المشاغبون في الجيش"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"

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