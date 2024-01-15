نقابة المهن الموسيقية تنعى الملحن الراحل وليد عبدالعظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت نقابة المهن الموسيقية، الملحن الراحل وليد عبد العظيم، الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

نقابة المهن الموسيقية، نعت الراحل في بيان لها، وجاء به: "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبدالعظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

المطرب سمسم شهاب، كان قد أعلن في الواحدة صباح اليوم، وفاة الملحن الراحل، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:""توفى إلى رحمة الله تعالى أخي وصديقي ورفيق النجاحات الملحن الكبير وليد عبدالعظيم".

وتابع شهاب: "إلى رحمة الله يا صديقي، وإلى لقاء في جنة الرحمن برحمة الله وكرمه".

الملحن الراحل وليد عبد العظيم قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا شهيرة مع كبار نجوم الأغنية من بينهم عبد الباسط حمودة ، وحكيم، ودياب، و سمسم شهاب، و مصطفى كامل " نقيب الموسيقيين الحالي" .

ومن أبرز أغاني الملحن الراحل: "أنا مش عارفني، مين غيرك فاضلي، الجو هادى خالص، سلفني ضحكتك، الإحساس نعمة" وغيرها من الأغاني.

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