في ذكرى ميلاده.. ماذا قال سمير غانم عن الموت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور النجم سمير غانم اليوم الإثنين 15 يناير، بذكرى ميلاده.

الفنان الراحل سمير غانم تخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بالضيف أحمد وجورج سيدهم وكونوا معا فريق "ثلاثي أضواء المسرح".

شارك غانم في حوالي ما يُقرب من 300 عملًا بين السينما والمسرح والتلفزيون

وتحدث الفنان سمير غانم في أحد اللقاءات التليفزيونية عن خوفه من الموت، وذلك ببرنامج "الليلة دي" عام ٢٠١٥ مع الفنانة والإعلامية اليمنية أروى.

ووجهت "أروى" له سؤالا: "إيه أكتر حاجة بيخاف منها الفنان سمير غانم؟"، ليرد: "اللي كل واحد بيخاف منها: الموت مابحبوش، خصوصًا السنة دي، الموت كان فظيع، خد كم واحد من الجامدين".

وتابع غانم: "إحنا بنكبر، عارفة يمكن من 10 سنين أو 15 سنة ماكنتش أفكر أوي، لكن دلوقتي الموضوع صعب".

وأضاف: "اللي أثر فيا أوي بوفاته لأنه كان الصديق الوحيد ليا في الوسط الفني.. هو غسان مطر".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم، مسرحية "الزهر لما يلعب"، وشارك في العمل كل من شيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري،.