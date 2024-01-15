شيرين رضا عن ألبوم عمرو دياب الجديد: "عرفت إنه حلو لكن مقدرتش أسمعه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة شيرين رضا إنها لم تستمع أن تستمع لألبوم الفنان عمرو دياب الجديد بسبب انشغالها بالتصوير.

وأضافت رضا، خلال لقائها في برنامج "عرب وود": "أنا خلصت شغل النهاردة الساعة 6 الصبح، وظهري بيوجعني وبعمل علاج طبيعي كل يوم".

وعن ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد، قالت: "سمعت إنه حلو أوي، هسمعه بس يبقى عندي فرصة أتنفس".

من ناحية أخرى يُعرض للفنانة شيرين رضا حاليا مسلسل "وبينا ميعاد 2" على شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

الجزء الأول من مسلسل "وبينا ميعاد" دارت أحداثه حول عائلة "حسن" وعائلة "نادية" ويملك كل منهما عددا من الأبناء، ثم تبدأ الأحداث بعد قرار زواجهما، ونرى كيف يتعامل الأبناء مع ذلك القرار.

المسلسل بطولة صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بالإضافة إلى يوسف الكدواني، أميرة أديب وهاجر الشرنوبي.

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