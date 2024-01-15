بعد نقله للمستشفى.. معلومات عن بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج الشاب محمد فؤاد، نجل الفنان بيومي فؤاد، عن دخول والده المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشر "فؤاد" الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر "بيومي" ونجله داخل المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي، ولم يكشف عن أي تفاصيل حتى الآن.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الفنان بيومي فؤاد:

- من مواليد 1965 بمحافظة القاهرة.

- تخرج ضمن الدفعة الأولى بمركز الإبداع الفني قسم الإخراج.

- متزوج من أماني سويدان وأنجب منها ثلاثة أبناء وهم وجود ونور ومحمد.

- بدأ العمل في 2005 من خلال فيلم "بدل فاقد".

- شارك في مسلسل "أبواب الخوف" عام 2011.

- زادت شهرته بعد مشاركته في مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي، وجسد شخصية الدكتور ربيع.

- شارك في حوالي 300 عملًا بين السينما والمسرح والتلفزيون.

- من أشهر أفلامه :طلق صناعي، حرب كرموز، يجعله عامر، لف ودوران، سطو مثلث، الفيل الأزرق، بنات العم، بيبو وبشير، سامي أكسد الكربون، وغيرها.

- شارك في مسلسلات :كابتن أنوش، الحلال، خلصانة بشياكة، بنات سوبر مان، الميزان، أنا وبابا وماما، قلوب، عرفة البحر، موجة حارة، آدم وجميلة، غيرها.

- تصدر الفنان بيومي فؤاد على محرك "البحث جوجل" وعدد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي منها موقع "x" وذلك بسبب الانتقادات التي تعرض لها عقب عرضه مسرحية "زواج اصطناعي" الذي ظهر خلاله وهو يلقي كلمة بعد نهاية عرض المسرحية.

- وقال بيومي، في كلمته مشيرًا للفنان محمد سلام، عن اعتذاره عن المشاركة في العرض، حيث قال: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، أحنا مش بتيجي عشان نضحك الناس، إحنا بنيجي عشان نعرض فننا المصري".

- يذكر أن بيومي فؤاد يشارك في عدد من الأعمال السينمائية التي تعرض حاليا بالسينمات وهي: "الإسكندراني"، "أنا وابن خالتي"، "الحريفة"، "كارت شحن".

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