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توفي الملحن المصري، وليد عبد العظيم، اليوم الاثنين والذي رحل عن عالمنا تاركًا بصمة في عالم الغناء الشعبي المصري، بعدما قدم ألحاناً لمطربين اشتهروا بأداء هذا النوع من الأغاني.
في نفس السياق، حرصت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، على نعي الملحن وليد عبد العظيم ودعت الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وقالت في بيانها: “تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبد العظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.
تتسم ألحان وليد عبد العظيم بالحزن والشجن، قدّم الحانًا الى العديد من المطربين المعروفين بأدائهم للأغنيات الشعبية. من أشهر أعماله: أغنية “أنا مش عارفني” للفنان عبد الباسط حمودة، أغنية “إجرح” للفنان طارق الشيخ، أغنية “ما اقدر على بعده” للفنان حكيم وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ملحن مصري شاب بشكل مفاجئ والنقابة تصدر بيانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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