الموت يغيب الملحن المصري وليد عبد العظيم.. ومصطفى كامل يعلق

ميرنا وليد - بيروت - توفي صباح اليوم الملحن المصري وليد عبد العظيم، ونشر زميله الفنان المصري سمسم شهاب، عبر حسابه، صورة للملحن الراحل، وعلق قائلاً: "توفى إلى رحمة الله تعالى أخي وصديقي ورفيق النجاحات الملحن الكبير وليد عبدالعظيم، إلى رحمة الله يا صديقي، وإلى لقاء في جنة الرحمن برحمة الله وكرمه".



كما ونعى نقيب المهن الموسيقية في مصر مصطفى كامل، الراحل وليد عبد العظيم، وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان: "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبد العظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .

​​​​​​​وليد عبد العظيم ملحن مصري من مواليد مدينة القاهرة، درس في كلية التربية الموسيقية بالقاهرة، وتتسم ألحانه وأغانيه بالحزن وهو يعتبر من أشهر وافضل الملحنين في مصر ولحن للعديد من الفنانين الشعبيين.

قدم خلال مسيرته الفنية أعمالاً شهيرة مع العديد من الفنانين، من بينهم حكيم، عبد الباسط حمودة، دياب، مصطفى كامل وسمسم شهاب.