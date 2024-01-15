ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية إيناس مكي سبب طلاقها، وتفاصيل زواجها الذي لم يستمر طويلاً.

وقالت إيناس مكي: "سبب انفصالي أنني لم أستطع التكيّف مع ظروف الزواج، والارتباط سبّب لي قلقاً، والأهم في أي زواج هو المودة والرحمة، وأنا حالياً بحالة جيدة، ولا أفكر في الزواج مجدداً، وأترك الأمر لوقته".

وأضافت: "أنا لا أعاني الوحدة في حياتي، وأعشق تربية الكلاب وهي كائنات وفيّة، ولدي كلبان وهما قريبين من قلبي، كما أعشق الخيول، وعندما أذهب الى الإسطبل أشعر بسعادة كبيرة".

حديث إيناس مكي جاء خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس".

كانت هذه تفاصيل خبر إيناس مكي تكشف للمرة الأولى سبب طلاقها.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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