نادين خان تعلن عن إنطلاق تصوير " مسار إجباري "

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت المخرجة المصرية نادين خان انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "مسار إجباري" اليوم.

وجمعت المشاهد الاولى بين بطلي العمل الممثلين أحمد داش وعصام عمر والممثلة بسمة.

المسلسل يتألف من 15 حلقة، وسيعرض في شهر رمضان المقبل.

العمل تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور إيهاب وغيرهم.

أحمد داش كان قد أطل في رمضان الماضي بمسلسل مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم وغيرهم ، أما عصام عمر فآخر أعماله مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي وغيرهم.

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