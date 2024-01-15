طرح البرومو الرسمي للجزء الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت "Netflix " البرومو التشويقي الأول للجزء الثاني من مسلسل من "مدرسة الروابي للبنات"، و1لك تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة .

وظهر في الإعلان الترويجي للجزء الثاني من المسلسل بطلات جدد، الأمر الذي كان مفاجئاً للمشاهدين الذين انتظروا أن يستكملوا حكاية الجزء الأول.

يشار إلى أن المشاهدين كانوا بانتظار الجزء الثاني من المسلسل، لمعرفة ما حدث مع بطلات الجزء الأول أندريا طالع (مريم)، نور طاهر (ليان)، ركين سعد (نوف)، جوانا عريضة (رانيا).

والجزء الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، من إخراج تيما الشوملي، وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالاشتراك مع إسلام الشوملي.

ويشارك في الموسم الثاني من المسلسل عدد من الممثلين والوجوه الجديدة، من بينهم: تارا عبود، سارة يوسف، تارا عطاالله، كيرا يغنم، تاليا الأنصاري، ورنيم هيثم، وستدور أحداثه حولة هؤلاء الفتيات وما يحملنه من قصص ومشاعر وأحداث مميزة.



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