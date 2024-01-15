أطفال على حافة قوس قزح جديد ماري رمسيس بمعرض القاهرة للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - صدر عن دار شمس للنشر والتوزيع كتاب “أطفال على حافة قوس قزح” توعية الأطفال عن المثلية الجنسية، للباحثة التربوية واستشاري تعديل السلوك الدكتورة ماري رمسيس، تشارك به فى الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

الكتاب يعد الأول من نوعه الذي يقدم في أسلوب حواري علمي أهمية التأكيد على الهوية الجنسية للذكور والإناث ويواجه خطر التشويش على الاطفال في هذا الأمر.

ويتصدي الكتاب للترويج للمثلية في أفلام الكارتون والمنتجات الدرامية الأخرى، ويخاطب المرحلة العمرية من 9 إلى 12 عامًا ويُقرأ مع ولي الأمر ومزود بصور توضيحية.

ماري رمسيس صدر لها من قبل في سلسلة التوعية الأسرية للاطفال كتب الهدية المرفوضة للتحذير من التحرش الجنسي وكتاب بنوتي كبرت لإعداد الفتيات لمرحلة النضوج والبلوغ وكتاب اسال ماما أخطاء شائعة في التربيةز

تنعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني.