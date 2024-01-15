صبري فواز: حقننا هدفنا من "وبينا ميعاد" بالاقتراب من العائلة.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان صبري فواز، أن هذا مسلسل وبينا ميعاد" يشعر الجمهور بالدفء، مشددًا على أن تقديم الجزء الثاني من المسلسل كان بطلب من الجمهور، موضحًا أن هدف هذا المسلسل من البداية هو الشعور بالحب والاقتراب كأسرة من بعضها البعض.

مسلسل وبينا ميعاد 2

وأوضح “فواز”، خلال حواره ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، أن الهدف من المسلسل تحقق باقتراب العائلة بأكملها من بعضها، مشددًا على أن نحتاج أن نقترب من القلب، مؤكدًا أن المسلسل به الكثير من الأحداث الاجتماعية جمع ما بين الرومانسية والكوميديا.

وشدد على أنه كان هناك رقي في طريق التعامل وهي الرسالة المقصود إيصالها للجمهور، منوهًا بأن المسلسل شاور على العلاقات الإنسانية بجمالها وبأزماتها ومشكالها وطرق التعامل مع الأولاد، موضحًا أن الفن ليس دوره هو تقديم الحلول ولكن الفن يعمل على إيصال رسالة ما.

وأضاف أن الجزء الثاني به العديد من الرسائل، موضحًا أنه يتطرق إلى مشاكل الأولاد بشكل أكبر والتعامل بوجه نظرهم واقناعهم، مؤكدًا أنه كان يشعر بالقلق من التجهيز، حيث إن عادتنًا عند تحقيق النجاح في الجزء الاول في أي عمل بيطلب تقديم الجزء الثاني بنفس النجاح والقوة.

ويشار إلى أن المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

ويذكر ان دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.