ابنة سامي العدل تحتفل بعيد ميلاد والدتها:"كل شوية تهددنا إنها تسيب البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت رشا ابنة الفنان الراحل سامي العدل بعيد ميلاد والدتها الفنانة نادية شكري، الموافق اليوم 15 يناير الجاري.

ونشرت رشا صورة مجمعه في إطار واحد تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع"فيسبوك".

وعلقت رشا :" الست دي أمي اللي عيد ميلادها النهاردة و كل شوية تهددنا انها تسيب البيت و تمشي زي أي أم مصرية أصيلة و عمرها ما سابته و لا هاتسيبه كل سنة و انتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا ياللي طول عمرك شايلة همي و عيالي بهمومهم ربنا يديكي الصحة و العمر الطويل علشان أفضل أقرفك و ازهقك في حياتك، ربنا يخليكي ليا و مايحرمني منك يا غالية".

يذكر أن، الفنان سامي العدل رحل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، عن عمر يناهز الـ 68 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

اقرأ أيضا:

"العذراء دائما بتقف معي".. نوال الزغبي تحكي موقفا مع تمثال العذراء- فيديو

"الدكتور قالي قدامها 3 شهور وتموت".. ندى بسيوني تكشف تفاصيل وفاة والدتها