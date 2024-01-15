بعد طرح “روز وليلى”.. نيللي كريم تكشف كواليس عملها مع يسرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس تعاونها مع الفنانة يسرا في مسلسل “روز وليلى”، مؤكدةً أن العمل معها مختلف، وأنها بكت كثيراً في المشاهد الأخيرة التي جمعتهما في المسلسل.

وقالت نيللي كريم: “العمل مع يسرا له طعم مختلف، ورغم مشاركتنا معاً في أعمال سابقة أبرزها “سرايا عابدين” على MBC، لكن ما يميز “روز وليلى” هو كثرة المَشاهد المشتركة بيننا. هناك كيمياء تجمعني بيسرا، وهو ما سيلمسه الجمهور بوضوح وصدق خلال متابعة الحلقات”. وأضافت: “يتميز المسلسل بأجوائه الجميلة رغم صعوبة المشاهد… فشخصيتا “روز وليلى” صادقتان وشفّافتان جداً، لذا أقول إننا بكينا بصدق ولا سيما في المشاهد الأخيرة، وتأثرنا كثيراً لانتهاء التصوير”.

وعن شخصية “روز” التي تقدّمها في المسلسل، قالت نيللي كريم: “”ليلى” هي الأكثر عقلانيةً، أما “روز” فأكثر مرحاً ورومانسية وانفتاحاً على الحياة، وهي طموح أكثر من “ليلى” التي تنتمي الى عائلة ثرية وتعيش ميسورة الحال أباً عن جد. ولكن في سياق الأحداث، نجد أن كل واحدة منهما تؤثر في الأخرى وتدفع رفيقتها نحو المغامرة والأكشن طوال الوقت، فيدخلان في المتاعب مرة تلو الأخرى”.

مسلسل “روز وليلى” هو بطولة:: يسرا، نيللي كريم، أحمد وفيق، تيام قمر، رغد الفيصل، هشام عاشور، عارفة عبد الرسول، وظهور خاص للنجمة أمل رزق، إبراهيم السمان، حسن أبو الروس، مروان يونس، محمد ناصر، فادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، ومن إنتاج “استوديوهات MBC” وكتابة كريس كول، ومعالجة درامية لرضوى شاهين، وإخراج البريطاني أدريان شيرغولد.