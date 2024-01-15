أغنية " قبل ما أمشي" لـ بهاء سلطان تحقق هذا الرقم من المشاهدات

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية "قبل ما أمشي" الذي طرحها الفنان المصري بهاء سلطان حاجز مليون ونصف مشاهدة على يويتوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.



وتقول كلمات الأغنية: "قبل ما امشى عايز أسلم عاللي جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل".

وطرح منذ فترة الفنان المصري، بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاح كبير، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل .

وتقول كلمات أغنية دادينا : "عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا".