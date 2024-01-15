الأربعاء.. هالة صدقي تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد شركة "جولدن ميديا فور آرت" المنتجة للفيلم السينمائي "الملكة" الذي تقوم ببطولته الفنانة هالة صدقي، لطرحه فى دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية نهاية الأسبوع الجاري.

وتنظم الشركة عرضًا خاصًا للعمل يوم الأربعاء المقبل، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين، وقامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح عدد من البوسترات الدعائية للفيلم في إطار الحملة الترويجية له.

فيلم “الملكة” تدور أحداثه حول سيدة تمتلك نادي رياضي، وسط مفارقات كوميدية، متناولاً بعض القضايا الحيوية في الشارع، ومدى تأثيرها في المجتمع، من خلال شخصية "ماجدة"، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، و تستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها.

وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

فيلم الملكة يشارك في بطولته إلى جوار هالة صدقي، عدد من نجوم الفن، من بينهم رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبد الرسول، وشيرين رضا؛ والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.