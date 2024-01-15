بالصور- ياسمين صبري في أحدث ظهور على الجليد في سويسرا



محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا خلال استمتاعها بوقتها أثناء تواجدها في بلدة سان موريتز في سويسرا وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "ياسمين" على الجليد في الصور برفقة عدد من أصدقائها وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية وسط أجواء قارصة البرودة.

ويعرض للفنانة ياسمين صبري حاليًا فيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام والنجم ماجد الكدواني ويحقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا سواء بشباك التذاكر المصري أو السعودي مؤخرًا.

يذكر أن "ياسمين صبري" تواصل تصوير مشروعها السينمائي الجديد بعنوان "دليلة" وهو أول فيلم لبطلة خارقة في تاريخ السينما المصرية، وكشف المخرج بيتر ميمي بشهر أبريل من العام الماضي عن جلسة عمل جمعته بـ "ياسمين" للوقوف على تفاصيل الشخصية التي تجسدها بأحداث الفيلم ويمثل التعاون الأول بينهما على شاشة السينما.