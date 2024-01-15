أول مسلسل بطولة محمد سلام بعد أزمته مع بيومي فؤاد.. ومؤلف العمل يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الصفحة الرسمية لراديو "إنرجي" على "فيس بوك" عن تعاقدها مع الفنان محمد سلام لبطولة مسلسل إذاعي المقرر إذاعته ضمن موسم رمضان المقبل.

وظهر "سلام" برفقة عدد من القائمين على إدارة "إنرجي" وهو يتعاقد على المسلسل الجديد وعلقت الصفحة قائلة: "إذاعة إنرجي تتعاقد مع النجم محمد سلام على مسلسل في رمضان 2024 سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب وإخراج زهرة رامي بحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي، واستنوا مفاجأت تانية في الطريق".

وعبر مؤلف العمل أحمد محارب عن سعادته بالتجربه الجديدة وشارك صور التعاقد مع جمهوره، وكتب عبر حسابه على الفيسبوك:"بسم الله توكلنا علي الله، مسلسل اذاعي في رمضان٢٠٢٤ علي الاذاعة الاقرب اإلى قلبي ،بطولة أخويا النجم محمد سلام

سيناريو وحوار / آل محارب" أحمد محارب - محمد محارب".

وتعرض الفنان محمد سلام لأزمة مؤخرًا بسبب انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" خلال العام الماضي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وعقب انتهاء أحد عروض المسرحية ظهر الفنان بيومي فؤاد على المسرح وانتقد انسحاب "سلام" قائلا: "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك".

وأثارت تصريحات "بيومي" لغطًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بمهاجمته بضراوة بسبب مشاركته بـ "موسم الرياض" وسط الأحداث المؤسفة التي شهدها الشعب الفلسطيني.

كما كشف الفنان حسين حجاج أحد أبطال مسلسل "الكبير أوي" عن وجود مساعي للصلح بين بيومي فؤاد ومحمد سلام متمثلة في الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي للصلح بينهما في القريب العاجل ليشاركا معًا بأحداث الموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي" والمقرر عرضه بموسم رمضان 2024.

يذكر أن الفنان محمد سلام يشارك ببطولة فيلم "بضع ساعات" مع الفنانة مي عمر والفنان محمد الشرنوبى والفنانة هنا الزاهد تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.