جورجينا رودريغيز تظهر بإطلالة طبيعية خلابة في أحدث صورة

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تألقت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعب نادي النصر، في ظهورها الأخير حيث ظهرت بملامحها الطبيعية الجميلة دون استخدام المكياج.
شاركت جورجينا صورة لها على خاصية الـ”ستوري” في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، حيث بدت بإطلالة كاجوال تبرز جمالها الطبيعي. وعلقت على الصورة باللغة العربية قائلة: “أقرب إلى ما تظهر عليه في المرآة”.
ظهور جورجينا رودريغيز بإطلالتها الطبيعية لاقى استحسان وإعجاب المتابعين، وأثنوا على جمالها الطبيعي وأناقتها في كل المناسبات.
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