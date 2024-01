سيلينا جوميز وستيف مارتن بحفل توزيع جوائز إيمي الـ 75

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام صباح اليوم الثلاثاء حفل توزيع جوائز إيمي السنوية في دورتها الـ 75 هذا العام والتي تحتفي خلاله بأبرز الأعمال التلفزيونية والبرامج الحوارية على مدار العام المنصرم وذلك على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتوافد العديد من أبرز وألمع نجوم الدراما التلفزيونية الأمريكية وهم سيلينا جوميز، الممثلة الأمريكية ريا سيهورن، المنتجة والممثلة لافيرن كوكس، الممثل جيسي إينزبيرج، سامانثا هنريتي، جو ساندي، جينا أورتيجا، جينيفر كوليدج، سارة سنوك، براين كوكس، ماثيو ماكفادين، مارتن شورتن، ستيف مارتن، كينج جونج.

وتشهد ترشيحات هذا العام منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية والتي لاقت نسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب الإشادات الفنية سواء بالممثلين أو بتفاصيل العمل ذاته ومن أبرز هذه الأعمال منها مسلسل الدراما "Succession"، ومسلسل "Better Call Saul"، و"The Last if Us".

ويحظي أحد أشهر حفلات توزيع الجوائز في العالم على حضور ضخم وتغطية إعلامية عالمية ويتم بثه على قناة "Fox" وسط ألمع وأشهر نجوم الدراما التلفزيونية والتي ضمت مؤخرًا عدد من نجوم السينما في هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار جيف بريدجز عن مسلسله "The Old Man".