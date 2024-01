كوينتا برونسون "أفضل ممثلة" عن "Abbot Elementary" في حفل توزيع جوائز إيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فازت الممثلة كوينتا برونسون بجائزة إيمي "أفضل ممثلة" عن مسلسل "Abbot Elementary" بحفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 75 هذا العام والذي يقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتشهد ترشيحات هذا العام منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية والتي لاقت نسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب الإشادات الفنية سواء بالممثلين أو بتفاصيل العمل ذاته ومن أبرز هذه الأعمال منها مسلسل الدراما "Succession"، ومسلسل "Better Call Saul"، و"The Last of Us".

ويحظي أحد أشهر حفلات توزيع الجوائز في العالم على حضور ضخم وتغطية إعلامية عالمية ويتم بثه على قناة "Fox" وسط ألمع وأشهر نجوم الدراما التلفزيونية والتي ضمت مؤخرًا عدد من نجوم السينما في هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار جيف بريدجز عن مسلسله "The Old Man".

وتوافد العديد من نجوم التلفزيون منهم الممثلة الأمريكية ريا سيهورن، المنتجة والممثلة لافيرن كوكس، الممثل جيسي إينزبيرج، سامانثا هنريتي، جو ساندي ومن المنتظر إنضمام المزيد من النجوم وصناع المسلسلات.

يحيي حفل الافتتاح الممثل الأمريكي أنتوني أندرسن الذي اشتهر بمشاركته بالعديد من الأعمال الكوميدية سواء كانت التلفزيونية أو السينمائية.