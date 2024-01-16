ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

وشارك أحمد مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة تجمعه بياسمين وأرفقها بتعليق وجه من خلاله رسالة رومانسية لزوجته، وقال: "كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي ... العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح".

ومن جانبها، احتفلت ياسمين بعيد ميلادها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها وهي تطفئ الشموع.

وعلى صعيد آخر، أعلنت ياسمين عن تحضيراتها لفيلم كوميدي، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.



كانت هذه تفاصيل خبر بطريقة رومانسية.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.