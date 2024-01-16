"أبناء محيي الدين" سردية جديدة للتاريخ المصري للكاتب مصطفى عبيد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الكاتب الصحفي الكبير مصطفى عبيد، إبداعاته بإصدار جديد يكشف فيه عن سردية جديدة للتاريخ المصري، وذلك عبر

كتاب "أبناء محيي الدين.. سيرة ومسيرة عائلة مصرية".



الكتاب صادر عن الدار المصرية اللبنانية في نحو 400صفحة من القطع المتوسط.

يقدم الكتاب سردية جديدة للتاريخ المصري من خلال استقراء سيرة عائلة تمتد جذورها للريف، وشارك كثير من أبنائها في صناعة القرار السياسي من خلال مناصب حساسة ومراكز هامة وهي عائلة محيي الدين بكفر شكر.

يتتبع الكتاب رحلة العائلة من منتصف القرن التاسع عشر وصعودها الاجتماعي وصولا لثورة يوليو لتنفرد بتقديم إثنين من الضباط الأحرار هما زكريا وخالد محيي الدين، فضلا عن رئيس الحكومة البارز فؤاد محيي الدين وصولا بعد ذلك للاقتصادي المخضرم محمود محيي الدين.

ويقدم الكتاب وقائع وحكايات جديدة لم تطرح من قبل لتفتح مسارا لطرح تاريخ العائلات المصرية باعتباره جانب من التاريخ المنسي.

كان الكاتب المبدع مصطفى عبيد اصدار مؤخراً كتاب "قارىء الجثث"، حيث كشف في سيرة خبير الطب الشرعي الإنجليزي سيدني سميث جانبًا من جرائم غامضة حقق فيها طلبًا للحقيقة، وسعيًا إلى العدالة





المؤلف مصطفى عبيد هو روائي وباحث مهتم بالتاريخ وصدر له العديد من الكتب والدراسات وفاز بعدة جوائز في مجال الكتابة.

وغلاف الكتاب "أبناء محيي الدين" .. من تصميم الكاتب والفنان أحمد مراد.