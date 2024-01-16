أصالة نجمة الترند.. الجزء الثاني من ألبوم “لحقت نفسي” قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة أصالة برومو الجزء الثاني من ألبومها الغنائي الجديد “لحقت نفسي”، وذلك من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد طرح الجزء الأول الذي تضمن 6 أغنيات مؤخراً.

وتصدّرت أصالة الترند في عدد من البلدان العربية ومنها مصر والسعودية ولبنان والمغرب ، بعد ظهورها في البرومو بلقطات تحبس الأنفاس وهي تقول: “صولا، في خزانتي صندوق”، وعلقت: “الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي لأيقونة الشرق أصالة قريباً”.

وطرحت أصالة الجزء الأول من الألبوم مطلع شهر أكتوبر الماضي، وشرحت وقتها أسباب تقسيم الألبوم إلى جزأين في سابقة هي الأولى بعالم الغناء الشرقي، وقالت إنها استقرت على تقديم 12 أغنية مؤكدة أن كل أغنية منه، كانت بمثابة مشهد من المشاعر عكفت هي وحبيبها وزوجها فايق حسن على صياغته شعراً وموسيقى، وأكدت أنها غابت طوال الفترة الماضية لتتفرغ فقط لتسجيل أغنيات الألبوم بطريقة تعبر عن مشاعرها، ونوهت أنها ستطرح أولاً 6 أغنيات فقط.

ونشرت أصالة وقتها البوستر الأول عبر حسابها بموقع تويتر وعلقت عليه بتغريدة طويلة قالت فيها: “بقدّم لكم كلّ الأوقات الحلوة المليانة محبّة وصحبة وعمل دؤوب لإنجاز مشاهد من مواقف من مشاعر”.

وتابعت: “أغاني بتحكي عنّي وبتحكي عنكم.. عشنا أنا وحبيبي شريكي وصديق الرّوح فايق أيّام طويلة بأماكن كتيرة لنرسم كلّ صورة وكيف لازم تطلع بأحلى وأطيب ما يمكن”.

وواصلت قائلة: “بدّي أشكر كلّ صديق عزيز موجود اسمه بالأغاني الستّة اللي رح تسمعوها وبعد وقت قليل رح أتبعهم بستّ أغاني بتقديم مختلف”.

وأضافت: “وشكراً لأخي وسندي أنوس وفريق كبير معه بيساندني وبيفكّر لي.. وشركة كبيرة مجتهدة رائدة بالموسيقى وكتير من باقي الفنون بيتي الحنون (روتانا)، وكل اللي فيها يشتغلوا بحب وبتحسّ إنهم ولاد الشّركة الكبار.. وإدارة أعمالي صديقي طوني سمعان موجود معي بكلّ صغيرة وكبيرة وكلّ عيلتي اللي رأيهم بيهمني وكل أصحابي الّلي برّروا غيابي وقدّ ما اشتاقوا لي اشتقت”.

واستكملت: “الموسيقى وطن رح ننضمّ إله أنتوا وأنا لنسمع نفس الحكاية بذات الوقت. ما بخفيكم خايفة وكأنّي أوّل مرّه رح قدّم لكم أغاني.. كتير تعلّقت بكل أغنية غنّيتها ويمكن فيه أغاني عدتهم أكتر من عشر مرّات وبكلّ مرّة كنت عم دوّر على ستّ أنا بعرفها والقصّة قصّتها وعندا شخصيّة ضروري تكون حلوة والجمال اللي بشوفه فيها بتمنى تشوفوه متلي بتمنّى الأغاني تخلّلي أوقاتكم حلوة”.

واختتمت أصالة قائلة: “كلّ المحبّه وكل الامتنان على أيّام كتيرة ساندتوني فيها وقويتوني وفيكم كبرت.. هلّأ أنا عم ردّ محبّتكم بمحبّة بموسيقى بإخلاص بالإبقاء عالالتزام الّلي من خلاله بدينا سوا وكبرنا سوا وكلّنا محبّين الفن وأهله..الّلي عم قدمه بطريقتي لوطني الغالي (الموسيقى) هو أحلى وأغلى ماعندي بفضل الله..ورح أحكي تباعاً عن كلّ أغنية على حدن.. حبايبي راح يكون بين إيديكم بعض من روحي على شكل أغاني ومتل ما بدينا مكملين”.