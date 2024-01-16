اقتحم منزلها أكثر من 90 مرّة.. الحكم على مطارد أريانا غراندي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدين أهارون زيبولون إسرائيل براون، الرجل الذي كان يطارد النجمة أريانا غراندي، وتمّ الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، بعدما اقتحم منزلها في هوليوود لأكثر من 90 مرّة.

وقد أعلن المدّعي العام لمقاطعة سانتا باربرا، جون تي. سافرنوش هذا الأسبوع، أنّ براون أقّر بأنّه مذنب بالتهم الموجّهة إليه، وقد تمّ بالفعل تحديد عقوبته، وسيتمّ النطق بها رسميًا في 3 أيّار (مايو)، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدّعي العام.

وبحسب التقارير، اقتحم براون منزل غراندي في هوليوود هيلز 92 مرّة على الأقل في عام 2021، وفي إحدى المرّات كان مسلحاً بسكين صيد.

وعلى الرغم من أنّ النجمة حصلت على أمر تقييدي ضدّه لمدة 5 سنوات، إلاّ أنّ الجاني ظلّ دون رادع واقتحم ممتلكاتها في مونتيسيتو في عام 2022.

ومع حكم السجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، سيتمّ فرض أمر تقييدي ضدّ براون لمدة 10 سنوات هذه المّرة، ولم يقتصر الأمر على منعه من التواجد في أي مكان تتواجد فيه غراندي فحسب، بل سيتمّ منعه أيضاً من التواصل معها.

وكان براون قد اقتحم قصر أريانا في هوليوود هيلز أكثر من 90 مرّة خلال فترة 7 أشهر امتدت من شباط (فبراير) إلى أيلول (سبتمبر) 2021.

وفي أيلول (سبتمبر)، دخل براون العقار ملوّحاً بسكين صيد فيما كان يصرخ على حراس أمن غراندي: “سوف أقتلك أنت وهي!”.