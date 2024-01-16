نسرين طافش تدعم الشعب الفلســ طيني في أحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الشخصي وتحدثت نسرين طافش، عن ضرورة مشاركة الأحداث في غــ زة، وقالت داعمة للقضية الفلســـ طينية: "لا تعتادوا المشهد".



ومن ناحية أخرى، ستشارك الفنانة نسرين طافش بمسلسل "بدون مقابل"، ووهو بطولة الممثل المصري هاني رمزي وسيعرض في رمضان 2024 .

مسلسل بدون مقابل إخراج جمال عبد الحمید تألیف حسام موسی، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو فيلم "أخي فوق الشجرة" مع الممثل المصري رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغني، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء، وهي الشخصية البدينة التي يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذي يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.