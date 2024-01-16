صلاح الشرنوبي من بروفات حفل تكريمه في الرياض: "أشعر بسعادة غامرة"(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي على التواجد في بروفات حفل تكريمه والمقرر إقامته مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكان الشرنوبي وصل إلى الرياض وسط استقبال وحفاوة بالغين من القائمين على الحفل، وتوجه إلى المسرح لمتابعة بروفات الحفل مع الفنانة أسماء لمنور وباقي النجوم.

وقال خلال تواجده في البروفة "أشكر من قلبي المستشار تركي آل شيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز الذي اعتبره وسام على صدري، كما أشعر بسعاده غامرة لتواجدي مع الجمهور السعودي الكبير خاصة أن أصداء الحفل مبهرة وأحدثت رد فعل جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز فشكرا على هذه الهدية الغالية".

يُذكر أن، الحفل سيقام يوم الخميس الموافق 18 يناير، بمشاركة النجوم: راغب علامة ووائل جسار وأصالة ونانسي عجرم وأسماء لمنور.