أول تعليق من عصام كاريكا عن أزمة أغنية فيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أثارت أغنية فيلم "الإسكندراني" التي يقدمها المطرب محمد شاهين بعنوان "أنا بطل الفيلم" جدلا واسعا، وصل إلى حد اتهام بالسرقة، وجه إلى الملحن عصام كاريكا ومؤلفها الشاعر رامي جمال الدين.

وبدأت الآزمة، بعد نشر المطرب الشاب محمود يوسف، مقطع فيديو عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الأغنية الدعائية لفيلم الاسكندراني أنا مغنيها وملحنها من 10 سنين - الفكرة والكلام متاخد بالنص.. الأغنية دي من أهم الأغاني اللي عملتها.. غنيتها في لقاءات تلفزيونية كتير مش عارف المفروض أكلم مين أو حقي فيها أخده إزاي.. الأغنية بتاعتي واستمعت من أفراد العمل المسروق وانتهت مرة تانية وتم إصدارها دعاية للفيلم".

وأضاف: "الأغنية الخاصة بي من كلمات محمد إبراهيم وغنائي ولحني، وتوزيع محمد سامي 2014".

من جهة أخرى، قال الملحن عصام كاريكا: "الحمد لله إسمي ومشواري معروف، وما يروج له محمود، إن المشكلة أساسها بينه وبين الشاعر، ولكن وبحكم إن أنا والمخرج خالد يوسف، والأسماء الكبيرة والأكثر شهرة تعمد حشر أسامينا، لأنه لو معملش كدة الخبر هيعدي عادي جدا".

أغنية "أنا بطل الفيلم" من كلمات الشاعر رامي جمال الدين، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير.

المخرج خالد يوسف، طرح مؤخرا عبر موقع يوتيوب، أغنية "أنا وابني" التي قدمها المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في فيلم " الإسكندراني" وهي من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، و ألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم.

فيلم "الإسكندراني"من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، موسيقى تصويرية يحيى الموجي، وإخراج خالد يوسف.