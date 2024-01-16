جلال فودة| عزف نادر مع الفرقة الماسية للعندليب عبد الحليم حافظ ..فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عازف الجيتار الشهير جلال فودة، واحد من أهم أعضاء الفرقة الماسية للعندليب عبد الحليم حافظ، والذي كان مرافقه الدائم في حفلاته الكبرى.

مقطوعات جلال فودة الموسيقية مع عبد الحليم حافظ

كان لـ جلال فودة مقطوعات مميزة في حفلات العندليب الأسمر مع جيتاره “إليكتريك”، وباقي أعضاء الفرقة الماسية المكونة من 25 فردًا، بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، مع عازف الناي محمود عفت، وعازف الرق حسن أنور، وعازف الكمان أحمد الحفناوي، وحسن كمال ومجدي بوليس على التشيلو، ومحمود القصبجي وعبد المنعم الحريري وميشيل المصري ونصر عبد المنصف ومحمد خيري، كلهم كانوا من أمهر عازفي الكمان في مصر، وهم الضلع المشترك بين الفرقة الماسية وفرقة أم كلثوم

شارك جلال فودة بالعزف في أغلب حفلات كبار نجوم الآغنية، وفي مقدمتهم العندليب عبد الحليم حافظ، ووردة، وهاني شاكر، وقام بالعزف ايضا مع المطرب العراقي كاظم الساهر.

جلال فودة وصولو مميز في أغنية “فاتت جنبنا”

وفي ذلك المقطع من أغنية “فاتت جنبنا” من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، عزف جلال فودة الصولو الخاص به مع العازف توني ترك على المندولين و مختار السيد على الاكورديون و هاني مهنى.

انتهت مراسم صلاة الجنازة ظهر اليوم 16 يناير، على الموسيقار الراحل جلال فودة، عازف الجيتار في فرقة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة.

أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء، والذين شاركوا في طريقه إلى مثواه الاخير في مقابر الأسرة.

هاني فودة يعلن وفاة والده الموسيقار جلال فودة

كان قد أعلن نجله هاني فودة وفاة والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل لإجتماعي الشهير “فيسبوك”، قائلًا:" إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي توفي إلى رحمة الله والدي الأستاذ جلال فودة".

تركي آل الشيخ ينعي جلال فودة

وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على تقديم العزاء لعائلة الراحل عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا:"اتقدم بخالص العزاء لعائلة الأستاذ والموسيقي الكبير جلال فودة رحمه الله في وفاته .. الأسالذ جلال له مكانة كبيرة في قلبي، سأنام اليوم حزين ولكن لاأقول إلا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون"