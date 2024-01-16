بالصورة - حلا شيحة بأحدث إطلالة لها من كواليس مسلسل "إمبراطورية م"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية حلا شيحة عن كواليس مسلسل "إمبراطورية م" بطولة الممثل المصري خالد النبوي، ونشرت حلا شيحة صورة عبر حسابها، وعلقت عليها :" إمبراطورية ميم رمضان 2024”.

ويخوض الممثل المصري خالد النبوي، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع المخرج محمد سلامة، وهو التعاون الثاني لهما بعد مسلسل “راجعين يا هوا”.

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الممثلة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضي.



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