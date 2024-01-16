بالفيديو- سعد لمجرد يدعم فلسـ طين بطريقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المغربي سعد لمجد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، عبر من خلاله عن دعمه للقضية الفلسـ طينية.

وظهر سعد لمجرد في الفيديو وهو يغني لفلسـ طين على المسرح، ويطل بملابس جريئة وبملابس مصممة بشكل خاص.

وارتدى سعد بدلة مصممة بالكامل من ألوان الكوفية الفلسطينية، وهي عبارة عن بنطال وجاكيت بنفس التصميم والألوان التي جمعت بين الابيض والأسود والأحمر.

كما وضع سعد الكوفية الفلسـ طينية على رقبته

ودعا سعد من خلال مقطع الفيديو إلى وقف الحرب على غز ة، كما تفاعل مع أنغام أغنية "فلسطين عربية".

وأرفق سعد لمجرد مقطع الفيديو بتعليق، قال فيه: "فرجك يا رب، ليس لنا سواك".

وتفاعل عدد كبير من متابعي سعد مع الأغنية، وأعربوا عن إعجابهم بخطوته الجريئة في ارتداء هذه البدلة وإظهار دعمه المباشر والصريح لأهل غز ة وفلسـ طين.



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