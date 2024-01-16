موسم الرياض| صلاح الشرنوبي يشرف على استعدادات حفل تكريمه (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الملحن الكبير صلاح الشرنوبي إلى الأراضي السعودية، استعدادًا لحفل تكريمه في موسم الرياض، والذي يضم نخبة من نجوم الغناء العربي، حيث استقبله منظمو الحفل بحفاوة كبيرة عند وصوله إلى الرياض.

أجواء صلاح الشرنوبي في استعدادات حفل تكريمه في الرياض

وجه صلاح الشرنوبي الشكر إلى القائمين على الحفل، قائلًا" أتوجه بالشكر من كل قلبي إلى معالي المستشار تركي آل شيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز الذي اعتبره وسام على صدري".

وأعرب عن سعادته بتواجده مع الجمهور السعودي والتطور الضخم الذي تشهده المملكة في مجال الترفيه وأصداء الحفلات المبهرة داخل الرياض وخارجها.

صلاح الشرنوبي من بروفا الحفل

انضم حديثًا الفنان عاصي الحلاني إلى مطربي الحفل “راغب علامة، أصالة، نانسي عجرم، أسما لمنور، وائل جسار”، الذي يقام في 18 يناير على مسرح أبو بكر سالم بقيادة موسيقية للمايسترو تامر فيضي.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما ضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.