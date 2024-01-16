إنجي علاء توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت المؤلفة إنجي علاء، رسالة للفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ 45 .

ونشرت إنجي، صورتين تجمعها مع ياسمين، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا ياسمين.. شكرا حبيبتي لكونك الأفضل والألطف في الوقت الحرج.. أتمنالك السعادة والنجاح على الإطلاق لأنك تستحقي.. كل التوفيق".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

وكانت "ياسمين"كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع زوجها الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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