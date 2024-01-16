بعد الأزمة.. مؤلف "أنا الفيلم اللي مات بطله" يرد على اتهامه بالسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وجه المطرب محمود يوسف، إتهامات إلى الشاعر رامي جمال الدين، بسرقة كلمات أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" التي يغنيها المطرب محمد شاهين في فيلم "الإسكندراني".

وكان "يوسف"، كتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "الأغنية الدعائية لفيلم الاسكندراني أنا مغنيها وملحنها من 10 سنين - الفكرة والكلام متاخد بالنص.. الأغنية دي من أهم الأغاني اللي عملتها.. غنيتها في لقاءات تلفزيونية كتير مش عارف المفروض أكلم مين أو حقي فيها أخده إزاي.. الأغنية بتاعتي واستمعت من أفراد العمل المسروق وانتهت مرة تانية وتم إصدارها دعاية للفيلم".

وأضاف: "الأغنية الخاصة بي من كلمات محمد إبراهيم وغنائي ولحني، وتوزيع محمد سامي 2014".

ومن جانبه، رد الشاعر رامي جمال الدين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على اتهامه بالسرقة، قائلا: "حتى تكون الصورة واضحة، بدأت قصتي مع الكلمات من 4 سنوات، خلال فترة فيروس كورونا كنت أتصفح فيسبوك، ووجدت تعليقا على منشور به 4 سطور ، وهي ( أنا الفيلم اللي مات بطله، أنا الفنان اللي مش مشهور، أنا مسرح ملوش جمهور)، وبعد إعجابي بها، عملت بحث عبر موقع يوتيوب، وغيره، للبحث عن أغنية بها الكلمات، ولم أجد".

وتابع: "بعد ذلك كأي شاعر صادف إيفيه متداول أو جملة يرددها الناس أو من فيلم ما، ويتفاعل معها كتبت بأسلوبي وطريقتي أغنية، ولم أستخدم إلا سطرين فقط من الأربعة، وهم (أنا الفيلم اللي مات بطله، أنا مسرح ملوش جمهور) ولحنها الملحن عصام كاريكا ، الذي بدوره أرسلها إلى المخرج خالد يوسف، علما أنه وقتها لم يكن قد حسم مسألة وضع أغاني في فيلم (الإسكندراني)".

وأضاف رامي: "بعد إعجابه بالأغنية، طلب المخرج من كاريكا، أن نذهب لمقابلته، وشاهدنا معه الفيلم، وكانت له ملاحظات، وأجرينا التعديلات المطلوبة، وأختار المطرب محمد شاهين، وتم تسجيلها وضمها للعمل، وحتى الآن لم تطرح في أي منصة أو موقع يوتيوب".

وعن رد الفعل، عقب الاتهام الذي وجه له، أجاب: "علمت به يوم الجمعة الماضي فقط من الملحن عصام كاريكا، وهو من قال لي أن هناك مطربا يتهمنا بالسرقة، وعلى الفور دخلت صفحة محمود يوسف، وقرأت ما كتبه، وبكل أدب قمت بالرد عليه ، وشرحت له قصتي مع الكلمات والسطرين، و أكدت له أنه خطأ غير مقصود إطلاقا ، وأني لم أكن أصلا أعلم أن له أغنية بها نفس الايفيه ، و لا مصدر الكلمات الحقيقي، و أرسلت له صفحات عديدة بها نفس الكلمات، ينسبها أكثر من شاعر لنفسه".

وكشف رامي، عن مفاجآة: "ضربت أيضا مثال، بوجود نفس الكلمات في أغنية لمؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، موجودة على الفيس، واكتشفتها مؤخرا، ومع كل ذلك قدمت اعتذاري إلى محمود، وقلت له أني كان من المستحيل، كتابتي كلمات الآغنية، لو كنت أعرف مصدر الإيفيه، وأن هناك أغنية موجودة بها نفس كلمات السطربن، وإني بحمد الله صاحب تجارب غنائية كثيرة مع ملحنين وموزعين، كلهم من رموز المجال، وغنى من كلمات نجوم بحجم مصطفى قمر، و لطيفة، ووعدته بتقديم أغنية له، بدون اجر، تعويضا عن السطرين".

وفي ختام دفاعه ، يقول رامي: "للآسف محمود يوسف، رد على تواصلي بطريقة سيئة للغاية، وأنه يسير باتجاه بمبدأ التخبيط في عمل ناجح بدافع الشهرة".

أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" من كلمات الشاعر رامي جمال الدين، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير.

فيلم "الإسكندراني"من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، و صلاح عبد الله، و بيومي فؤاد، و عصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، موسيقى تصويرية يحيى الموجي، وإخراج خالد يوسف.