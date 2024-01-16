ميرنا وليد - بيروت - باتت ليلى عبد اللطيف حديث المتابعين في هذه الأثناء، بعد أن أعلن الممثلين المصريين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز طلاقهما.

وفي التفاصيل فقد توقعت ليلى عبد اللطيف خلال إطلالتها مع الإعلامي نيشان على قناة الجديد، وقالت: "الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبد العزيز، أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ".

ردت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على توقع السيدة ليلى عبد اللطيف، ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو لتوقع ليلى عبد اللطيف، وكتبت تعليقاً :"ياساتر يارب. بلاش انتي يا ليلى"، ورد أحمد العوضي، وكتب: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى عبد اللطيف حديث المتابعين .. بعد أن أصابت في توقع طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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