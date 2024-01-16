أنغام تستكمل مسيرة الأم مع ابن شقيقتها.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة أنغام على الاحتفال بعيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة ياسين، وذلك في حضور عائلي بسيط من الأاهل وأصدقائه.

أنغام .. الخالة الأم في حياة ياسين

ظهرت أنغام بإطلالة بسيطة وهي تحتضن ياسين مع كعكة عيد الميلاد التي تجسدت بأحد النوادي الرياضية الانجليزية التي يحرص ياسين على تشجيعها.

ياسين هو ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام التي توفيت في عام 2018 عن عمر يناهز 30 عامًا إثر حادث سير أليم، وظهرت في بداية حياتها الفنية كمطربة، في سن مبكرة، وأصدرت أغاني لها قبل 10 سنوات إلا أنها ابتعدت عن الوسط الفني فترة طويلة ودخلت مجال التمثيل من بوابة مسلسل "الأب الروحي 2"

أحدث أغاني أنغام سيبك انت

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أنغام من خلال أغنية “سيبك انت”، والتي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب ، وتقول كلماتها "أنا قلت أقولك أخباري .. مع انـك أصلا ما سألـش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. والشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى و صاحبي و هو الحاجة الباقيالي سيبك انت