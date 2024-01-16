"لآخر نفس" شهد على قصة حب ياسمين عبد العزيز والعوضي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز انفصالها عن زوجها النجم أحمد العوضي منذ ساعات.

قصة حب ياسمين والعوضي

وتزوجت ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل "لآخر نفس" عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل "اللى ملوش كبير" عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل "ضرب نار " العام الماضى 2023.

حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على مشاركة جمهورها صورة أمس أثناء احتفالها بـ عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور انستجرام.

حيث أكدت قائلة: "أكبر درس تعلمته بحياتى إنه المسرف بالطيبة والحب دايما خسران".

يأتى ذلك قبل اعلانها الطلاق رسميًا من أحمد العوضي

كما أعلن النجم أحمد العوضى أيضا الطلاق، عبر حسابه على فيس بوك.

انفصال فني

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل "ضرب نار"، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان "حق عرب" والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها "أبلة طمطم" عام 2018.

من ناحية أخري، حقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي إيرادات قياسية، حيث نجح فى تحقيق 11 ملايين و326 جنيهًا، وذلك خلال 9 أيام عرض بالسينمات.

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وكان أبدي الفنان أحمد العوضي، سعادته بإيرادات فيلمه “الإسكندراني” التي بلغت 9 ملايين جنيه خلال أول أسبوع من عرضه، بدور العرض السينمائي.

وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله".

وطرح فيلم "الإسكندارنى" الخميس 11 يناير فى السعودية، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض المصرية، حيث بدأ عرضه في مصر اليوم الخميس 4 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بعد ذلك فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن جزء كبير من أحداثه تم تصويرها فى إيطاليا.

أحمد العوضي

فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

أحمد العوضي

وحقق فيلم "الاسكندرانى" رواجاً كبيراً قبل طرحه في السينمات وذلك منذ طرح البرومو الرسمي الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

وكان احتفل النجم أحمد العوضي العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني" الذي أقيم اليوم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

كما حرص الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد رضوان على الحضور.

أحمد العوضي وعصام السقا ومحمد رضوان

واحتفل المخرج خالد يوسف والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنان عصام السقا والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل والفنان أحمد فريد، والفنانة إنجي أباظة، والإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، والفنان مجدي فكري، ومصمم الأزياء هاني البحيري، بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي ، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر .

هاني البحيري

تعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.

محمد فاضل وفردوس عبد الحميد

تفاصيل مسلسل “ضرب نار”

وكان شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا فى مسلسل “ضرب نار” الذي يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت الثنائي ياسمين والعوضى، مسلسل "اللي ملوش كبير" فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وكان قال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC قائلًا إن الهدف من تقديم مسلسل ضرب نار، بالاشتراك مع زوجته؛ هو تقديم عمل فني جيد يليق بالجمهور الذي ينتظرهم، خاصة أنهما لم يقدما عملا خلال العام الماضي، فكان لابد من أن يكون مسلسلا قويا.

وأضاف أحمد العوضي، أنه يعتز بنشأته في الطفولة بمنطقة عين شمس، حيث نشأ على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبح ممثلا؛ شعر بأنه سفير لهذه الطبقة، ودائما ما يقول “فخور بـ عين شمس”.