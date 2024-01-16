حلقة نقاشية لكتاب ضاحية مصر الجديدة روح المكان وذاكرة الزمان بالهناجر

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وفي إطار دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة في رفع قيمة الوعي القومي بقيمة التراث والحفاظ عليه ومن خلال مبادرة ذاكرة المدينة التي أطلقها الجهاز، حلقة نقاشية حول كتاب "ضاحية مصر الجديدة... روح المكان وذاكرة الزمان" في السادسة مساء الأربعاء المقبل 17 يناير ٢٠٢٤ وذلك بسينما الهناجر بساحة الأوبرا.

مصر الجديدة روح المكان وذاكرة الزمان

ويناقش الكتاب أ. د. خالد زكريا العادلي أستاذ التخطيط والتصميم العمراني جامعة القاهرة و محافظ الجيزة الأسبق ، وأ. د. ماري كيكليان الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان ، أ. د. جلال عبادة أستاذ العمارة والتصميم العمراني جامعة عين شمس والباحث الرئيسي للكتاب ، ويدير الندوة م. أ. سيف الله ابو النجا رئيس جمعية المعماريين المصريين ، ويُعد كتاب مصر الجديدة روح المكان وذاكرة الزمان الذي أصدره الجهاز رابع إصدارات" سلسلة ذاكرة المدينة" عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حول أحياء مصر العريقة والتراثية الفريدة المتميزة معماريا.

أعد الكتاب الذي اصدره الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الدكتور جلال عبادة أستاذ العمارة والتصميم العمراني جامعة عين شمس بمشاركة الباحثين الأستاذة الدكتورة إيمان عامر استاذ التاريخ الحديث والمعاصر قسم التاريخ كلية الآداب جامعة القاهرة ، والأستاذ الدكتور هابي حسني استاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والمشرف على الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، والأستاذة الدكتورة هايدي شلبي استاذ الحفاظ العمراني كلية الهندسة جامعة الزقازيق والمشرف على الادارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، والدكتور محمد الرشيدي المشرف على إدارة النشر بالتنسيق الحضاري واستاذ التاريخ ، والدكتورة بسمة سليم الباحثة في تراث هليوبوليس ومدير قصر البارون امبان، وإشراف عام من المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة وللكتاب أهمية خاصة لأنه يتعلق بأحد أهم الأحياء التراثية التي أدخلت أنماطا حضرية جديدة، ومفاهيم تخطيط وأساليب معمارية ذات طابع معماري متفرد، وقيمة تراثية جديرة بالحفاظ عليها والعمل على تنميتها واستدامتها ".

و"يرصد الكتاب جانبًا من ذاكرة المكان في مصر الجديدة "هليوبوليس"، وذلك عبر الربط بين الأمكنة والأزمنة والحياة الحضرية وتتبع التطور التاريخي لعمرانها ولعمارتها المميزة التي تعتبر مرآة واضحة لتطور العمارة في القاهرة منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن.