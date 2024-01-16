أحمد العوضي يستمر بنجاحه في "الإسكندراني" وهذا ما حققه يوم أمس في دور العرض

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم "الإسكندراني" من بطولة الممثل المصري أحمد العوضي في المركز الثاني بعد تحقيقه نجاحاً مميز في دور العرض السينمائية حيث وصلت الإيرادات اليومية يوم أمس غللى أكثر من 618 ألف جنيه.



فيلم "الإسكندراني"، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، ومن بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: أحمد العوضي، حسين فهمي، زينة، رحاب الجمل، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس، صلاح عبد الله.

وتدور أحداث "الإسكندراني" في قلب محافظة الإسكندرية، إذ يمر بكر الإسكندراني بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته، فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

