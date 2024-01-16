بأغنية "حلوة البدايات".. خالد تاج الدين يعلق على انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز: "النهايات مش حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان والشاعر الغنائي خالد تاج الدين على انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي واللذان أعلنا طلاقهما رسميًا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواج دام 4 سنوات.

ونشر "خالد" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله "ياسمين" وهي تغني أغنية "حلوة البدايات" كلمات خالد تاج الدين وغناء النجم عمرو دياب وعلق عليها قائلا: "مش دايمًا تصدقوني لما أكتب حاجة، حلوة البدايات بس مش حلوة النهايات للأسف".

وفوجئ جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز اليوم، إعلان طلاقها رسميًا من زوجها الفنان أحمد العوضي وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام

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