ميرنا وليد - بيروت - قدمت المخرجة السورية رشا شربتجي واجب العزاء للممثل السوري قصي خولي بوفاة والده العميد خولي.

وكتبت رشا شربتجي: "خالص العزاء للفنان الصديق #قصي_خولي بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي الله يرحمو يا قصي ويصبّر قلبك وقلب عائلتك، البقاء لله".

أفجع الممثل السوري قصي خولي برحيل والده الإعلامي السوري عميد خولي.

ونعى قصي خولي والده الراحل من خلال منشور شاركه عبر حسابه الخاص، وعلق بكلمات من الأسى والوداع قائلاً: "ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا. ترّجل أبي. إلى اللقاء سيدي ومعلمي. وداعا عميد وداعا يا ابو قصي . من أمن بي وإن مات فسيحيا".

وكان قد تعرض عميد خولي والد قصي لوعك صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، وتوفية منذ قليل بعد فشل كلوي أصابه في إحدى مستشفيات محافظة طرطوس.

كانت هذه تفاصيل خبر رشا شربتجي تواسي قصي خولي بوفاة والده.. وهذه رسالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.