ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثل المصري حسين فهمي وهو برفقة موديل حسناء وجميلة بالعشرين من عمرها، مدعيين أنها زوجته السابعة.

إلا أن الحقيقة أن هذه الصور كانت قد نشرتها الشابة عبر حسابها الخاص، من إعلان لإحدى المنتجعات السياحية وذلك في آب الماضي.

وقد شارك حسين فهمي في بطولة فيلم "الإسكندراني" الذي يجسد فيه شخصية اليوناني "يورجو"، والفيلم من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو بمن بطولة أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.

كانت هذه تفاصيل خبر خبر زواج حسين فهمي للمرة السابعة من موديل عشرينية يحدث ضجة.. هذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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