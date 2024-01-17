عمرو سلامة يتحدث عن عرض فيلم "٦٠ دقيقة" في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل فريق عمل الفيلم القصير "60 جنيه" ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويعرض على قناة "ON".

وتحدث المخرج عمرو سلامة عن تجربته في إخراج فيلمه القصير "60 جنيه"، وعن استعانته بمغني الراب زياد ظاظا وكواليس العرض العالمي الأول للفيلم بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.

وعلق المخرج عمرو سلامة قائلا: "احنا عرضنا الفيلم في مهرجان الجونة 3 مرات وكان فيه تباين كبير في رد الفعل بين كل مرة والتانية، وأول مرة كان في الافتتاح كان يمكن الصوت والصورة كان فيهم مشكلة ورد الفعل مكانش اللي احنا متوقعينه وخصوصًا أن جمهور الافتتاح مش أوي جمهور نوع المزيكا دي ونوع الأفلام دي، تاني مرة لما عرضناه كان الموجودين أصغر عمريًا فاهمين المزيكا دي وكان رد الفعل مبهر جدًا وكلنا اتأثرنا جدًا برد الفعل الرهيب اللي جه".

واستكمل: "والموضوع عامل زي أغاني الراب نفسها لو أنا سمعتها لأكتر من حد في حد هيقولي مش قادر أسمع ده وفي حد هيبقي متواصل معاها جدًا والفيلم ده عامل حالة شبه دي شوية وده اللي أنا حابه".

وينتمي فيلم "60 جنيه" لنوعية الأفلام الروائية القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة تدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

يذكر أن عمرو سلامة عرض له مؤخرًا فيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ويعرض حاليًا بدور العرض المصري.